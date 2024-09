Calcio camminato alla ’Sirenella’. Velasco, Bertoli e gli ex canarini: il ricordo di Grandi e Vignoli A Modena si tiene il Memorial Marchesini-Vecchi alla Polisportiva Sirenella, dedicato a ricordare figure importanti dello sport cittadino. Ex stelle del calcio e uomini illustri si sfidano in una partita di calcetto camminato per onorare la memoria del dottor Marco Grandi e del fotografo Franco Vignoli. Partecipano personalità come Julio Velasco e ex atleti del Modena Calcio, con l'obiettivo di celebrare non solo lo sport ma anche l'umanità di coloro che hanno contribuito alla crescita personale di tutti.