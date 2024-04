Calcio, Decolla il trofeo toscana memorial orlandi. Le selezioni Giovanissimi e Allievi debuttano contro le rappresentative provinciali di Pistoia

Il selezionatore dei Giovanissimi Tommaso Lazzerini ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati per domenica 28 aprile 2024 ore 14,15 (inizio gara ore 15,30) presso il campo sportivo “Castelmartini“ di via Martiri del Padule a Larciano (Pt) per partecipare alla gara valevole per il “XXXIII Trofeo Toscana - IX Torneo Regionale Marco Orlandi“, contro la Rappresentativa provinciale di Pistoia. I convocati – Montignoso: Mattia De Angeli, Carlos Kahindi, Reyes Garcia. Don Bosco Fossone: Luca Lazzeri, Diego Manzo, Cristiano Merlin. LunigianaPontremolese: Andrea Lazzeri, Federico Marafetti, Federico Riani, Alberto Salvi. San Marco Avenza: Iacopo Ciampi, Bilal Ennassiri, Cristian Natali, Tommaso Valenti. Tirrenia: Mohamed Ba, Diego Pupuleku. Virtus Poggioletto: Alessandro Coppola, Andrea Della Pina.

Alessandro Tavarini, selezionatore degli Allievi, ha convocato per domenica 28 aprile 2024 ore 15,30 (inizio gara ore 17) al campo sportivo “Castelmartini“ di via Martiri del Padule di Larciano (Pt) per la sfida contro la rappresentativa provinciale di Pistoia i seguenti calciatori: Montignoso: Alessandro Curcio, Claudio Fazio, Cosimo Nieddu Zoppi, Alessandro Ridolfi. Carrarese Giovani: Simone D’Agostinis, Tommaso Musetti. Don Bosco Fossone: Matteo Bertolini, Michele Bragazzi, Brian Galli, Luigi Pucci. LunigianaPontremolese: Pietro D’Aleo, Arthur Ghiselli, Andrea Matellini, Elias Mola. Ricortola: Federico Bernardini, Nicolas Montagner. San Marco Avenza: Leonardo Franceschini, Gioele Manghi, Mattia Parentini, Andrea Pon.

In caso di necessità rivolgersi a Roberto Vangeli al 324 58.93.050 o a Claudio Vatteroni al 338 72.76.225.