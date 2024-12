Calcio Eccellenza. Rabbia Mazzola. Sinalunghese ok. Parlano i tecnici

Mastica amaro il Mazzola dopo il ko di Campi Bisenzio. Una gara a lungo condotta dagli uomini di mister Ghizzani (nella foto) a lungo in controllo del match e col doppio vantaggio. Nel finale poi la rimonta dei padroni di casa fino al 3-2 finale. "Partita incredibile – le parole del tecnico – fino al 2-0 avevamo fatto noi la partita cercando anche il terzo gol. È bastato un episodio per scatenare la paura, ci siamo abbassati troppo e fatico a trovarne i motivi. Sicuramente le assenze forzate di Camilli e Iacoponi hanno influito, è brutto da dire ma oggi abbiamo avuto paura di vincere". Uno stop che sa anche di occasione persa nelle rincorsa alle primissime posizioni. "È molto dura da mandare giù anche in virtù dei risultati dagli altri campi, ma dobbiamo anche dare il merito ai nostri avversari che sono riusciti a ribaltare il punteggio e vincere. Ci rimbocchiamo le maniche e non molliamo di un centimetro, il campionato è ancora lungo – ha concluso Ghizzani - e dovremo essere sempre sul pezzo".

Ha interrotto la striscia di quattro ko di fila la Sinalunghese che però non è andata al di là del pari contro la Lastrigiana. "La prestazione c’è stata anche se c’è rammarico. Ma non posso rimproverare niente alla squadra che ha dato tutto. Ovvio che dopo quattro sconfitte abbiamo perso delle certezze specie in difesa ma siamo stati bravi a reagire e a creare tanto rimediando allo svantaggio. Importante aver ritrovato l’atteggiamento giusto. Adesso alcuni giocatori andranno via e altri ne arriveranno. Recuperiamo le energie e prepariamoci per la ripresa del campionato, così il tecnico rossoblu Benedetti.