Calcio femminile. Coppa Eccellenza, sconfitta indolore con Nuova Alba. Le biancorosse accedono al turno successivo

Protagoniste le squadre femminili biancorosse. Nella nona giornata di Coppa Eccellenza Femminile sconfitta indolore per le ragazze di Treppaoli, 2-0 contro la Nuova Alba. Le grifoncelle infatti sono matematicamente seconde nel girone con tredici punti e hanno già ottenuto l’accesso al turno successivo con tre giornate di anticipo. Ottima prestazione comunque del Perugia contro una squadra con qualità superiori. Ultimo appuntamento di Coppa in casa della Nestor domenica prima di rituffarsi nel rush finale di campionato.

Questa la formazione scesa in campo contro la Nuova Alba: Cerasa, Valentini, Bufaloni, Temperini, Ceccarelli, Gigliarelli, Properzi (44′ st Del Prete), Gigli (22′ st Gigli), Bovini (28′ st Yimga), Acosta (42’st Tardioli), Zonaria. A disp.: Servettini, Borrini, Baldoni, Maselli, Rapastella.

Inizia con una vittoria per le ragazze biancorosse dell’Under 15 di Lucarelli il triangolare della fase finale playoff interregionale che permette di accedere alla fase nazionale: 2-1 in rimonta contro il Celano grazie alla doppietta realizzata da Nicole Baldwin.

Tre punti fondamentali per guardare con fiducia alla sfida decisiva contro il Pescara che si giocherà domenica 2 febbraio.