Calcio femminile. Worange, è qui la festa. Vittoria e promozione

PISTOIAC’è una Pistoiese promossa: non è la squadra maschile, bensì quella femminile della Worange Pistoia, che con tre giornate d’anticipo ha conquistato la promozione in Eccellenza toscana. Battendo 4-1 il Bellaria Cappuccini Pontedera al "Frascari", grazie alle reti di Poeta e Corsiani e alla doppietta di Filidei, la formazione arancione ha vinto con merito il campionato di Promozione. La Worange aveva ipotecato il successo finale la scorsa settimana, espugnando il campo della seconda in classifica, il Levane. Alla fine della partita è cominciata la festa, dinnanzi al presidente provinciale della Figc Roberto D’Ambrosio, al responsabile del calcio femminile Stefano Landucci, al massimo dirigente della Uisp Roberto Boschi e a numerosi tifosi, che non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno durante la stagione. La Worange della presidente Lida Bettarini (curiosità: è pure assessore allo sport del Comune di Pieve a Nievole, per una simbolica unione tra Valdinievole e Pistoia) può contare sui portieri Greta Marinai e Jasmine Iacone, sui difensori Eleonora Binazzi, Marta Dominici, Chiara Montagni, Elena Vinciarelli, Alessia Dominici, Francesca Caricchio e Micol Corsiani, sulle centrocampiste Giulia Orlandi, Francesca Fibbi, Cristina Diamanti, Giulia Bini ed Erica Poeta, sugli esterni d’attacco Arianna Filidei, Sara Brundo e Fathima Haidari e sulle attaccanti Denisa Rastoder e Martina Morosino. L’allenatore è Lorenzo Fibbi, il suo vice Giulio Cipriani, il preparatore dei portieri Marco Guidastri. Detto della presidente Bettarini, il presidente onorario è Giampaolo Bonacchi, la vice presidente Eva Morucci, il direttore generale Stefano Babbini, il responsabile della comunicazione Stefano Baccelli e la dirigente accompagnatrice Catia Paciello. A tutti loro, in primis a giocatrici e tecnici, il plauso di tutta la città.

Gianluca Barni