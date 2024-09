Calcio giovanile. Trofeo Rocco 2024. La festa del Monza

Monza in trionfo nel 45° Trofeo Nereo Rocco di calcio giovanile, riservato alla categoria Allievi e organizzato dalla Settignanese. In finale il Monza ha superato 2-0 gli austriaci dello Sturm Graz. Le reti dei brianzoli sono state segnate in apertura di ripresa da Fardin e allo scadere del tempo, in contropiede, da Tantardini. Il Monza, alla sua prima presenza al Torneo Rocco, ha fatto suo con pieno merito il torneo vincendo tutte le cinque partite disputate e senza subire gol. Per il terzo posto un ottimo Arezzo (vincitore della Coppa Disciplina) cede solo ai rigori ai serbi del Partizan Belgrado, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Alle premiazioni erano presenti personalità del mondo sportivo e del Comitato Toscana Figc-Lnd, insieme alla dirigenza della Settignanese con in testa il presidente Maurizio Romei e i vicepresidenti Fani, Quadri, Scarzanella e Furio Valcareggi del Comitato organizzatore. Premio come miglior portiere a Ottaviano del Monza, capocannoniere Kante dello Sturm Graz, miglior giocatore Creti del Monza. La formazione del Monza vincitore del Torneo Rocco: Ottaviano, Saitta, Creti, Orlando, Lazzareschi, Villa, Ballabio, Treffiletti, Fogliaro, Fardin, Zanni. A disp. Capone, Chincoli, Marchioro, Vergani, Benedetti, Ganci, Ilari, Tantardini, Cassina. All. Simone Gonini.

Al torneo calcistico sono abbinati i premi nazionali Nereo Rocco che verranno consegnati lunedì 9 settembre alle 18,30 durante il gran galà nell’Aula magna del Centro Tecnico di Coverciano. Per lo sport riconoscimento a Giuseppe Marotta; per il giornalismo sportivo a Marco Bucciantini; per il personaggio emergente a Michael Kayode giocatore della Fiorentina. Premio ‘Città di Firenze’ agli esponenti dell’atletica Larissa Iapichino e Leonardo Fabbri. Premio speciale a Us Affrico per gli eccellenti risultati sportivi. Diavoli d’argento alla Lastrigiana calcio campione d’Italia Juniores, al commercialista della Figc-Lnd Francesco Sisani e a Michele Fratini. Il nuovo premio Resilienza è stato assegnato al calciatore Gaetano Castrovilli.

Francesco Querusti