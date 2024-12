Calcio: il mercato. Bastia, saluta Barbosa. Arriva Bartolini

Sliding doors sul fronte attaccanti in casa Bastia. Il ds Matteo Mammoli ha infatti ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Davide Bartolini (86), in avvio di stagione a Città di Castello, poi a Castiglione del Lago e adesso alla corte di Paolo Cotroneo, subito a disposizione per la sfida di domenica con la Pietralunghese, che sarà anche la prima del neo tecnico sulla panchina biancorossa. Saluta invece Bastia l’attaccante Joao Barbosa (95), pronto al trasferimento in Eccellenza campana, al Castel San Giorgo, dopo la prima parte di stagione con Alessandria e 4 gol all’attivo. In partenza, da Umbertide però, sponda Agape, anche l’attaccante Mohcine Berradi (96). Come anticipato ieri, lascerà l’Agape anche il portiere Alessio Abibi (96), con l’ex grifone pronto ad accasarsi alla Pietralunghese. Sempre restando in Eccellenza, rinforzo in difesa per il Pontevalleceppi che ha ufficializzato l’ingaggio del classe 2005 Marco Toma.