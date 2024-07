Calcio Il mercato della Seconda categoria. Rinforzi per la Villafranchese. Arrivano De Negri e Iorfida

Il tema in casa della Villafranchese è, inevitabilmente, il mercato. Chiuso a tempo-record l’argomento della gestione tecnica con la conferma di Gianluca Conti e del suo staff, l’attenzione si è spostata sulla costruzione della squadra per la stagione 2024-25, sul palco della Seconda categoria. "Cercheremo di costruire una squadra competitiva e che sia in grado di migliorare il sesto posto della passata stagione – sottolinea il tecnico Conti – che nello scomodo ruolo di matricola è stato un campionato al di sopra delle aspettative".

La nobile decaduta Villafranchese è già al lavoro e il calciomercato, che ha preso ufficialmente piede ieri il primo luglio, dopo le tante conferme la società che vive all’ombra di San Francesco nelle prossime ore dovrà regalare a Gianluca Conti almeno un rinforzo per reparto. Definita l’assunzione di Nicolas Bresciani, esterno e centrocampista. Nella lista dell’allenatore Conti sono ben impressi anche i nomi di Matteo De Negri, attaccante che da tempo piace e non poco alla dirigenza giallonera, nelle prossime ore scatterà con tanto di firma l’ufficialità del suo acquisto.

Uno sguardo la società di via delle Piscine lo ha dato alla vicina Filattierese, puntando soprattutto le sue attenzioni su Corrado Iorfida che ha confidato ad amici di essere entusiasta di giocare nella squadra della sua Villafranca. Iorfida, prospetto con trascorsi importanti nel mondo dilettanti, è giocatore di gamba "sinistra", di contrasto, mummificante sui calci da fermo. In buona sostanza si annuncia una trattativa in salita, nonostante il calciatore abbia manifestato l’intenzione di vestire la casacca giallonera.

Ebal.