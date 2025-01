Calcio In Prima Categoria tiene banco il derby tra Mulazzo e Romagnano. Montignoso, ostacolo Chiazzano. Serricciolo nella tana del Porcari

Match più che abbordabile per la capolista Montignoso che nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria affronterà al “Del Freo“ il fanalino di coda Unione Tempio Chiazzano. formazione che finora ha conquistato una sola vittoria a fronte di undici sconfitte e quattro pareggi. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio con fischio d’inizio alle 14.30. Preferisce rimanere con i piedi per terra mister Alberti che non vuole sottovalutare gli avversari: "Sarà una partita difficile - afferma - e la classifica non deve ingannare perché in questa categoria il divario tecnico spesso viene sopperito da quello tattico. Non esistono sfide semplici e lo dimostra anche il fatto che all’andata con loro abbiamo pareggiato 2-2, soffrendo parecchio soprattutto nel secondo tempo. Sono una squadra giovane, che corre parecchio e che può contare su ragazzi di qualità. Ultimamente ha fermato il Porcari e ha battuto il Corsagna che è il club che probabilmente ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Dovremo quindi prendere questo match con le molle e rimanere concentrati". Intanto in settimana sulla vicenda Juniores è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha prosciolto tutti gli imputati.

Impegno in trasferta per il Serricciolo che sarà ospite dell’Academy Porcari, formazione che all’andata si impose di misura sui gialloblù. "Stiamo in un momento di grandissima difficoltà – dichiara il ds Taricco – ed andremo ad affrontare una partita estremamente impegnativa. Abbiamo bisogno in ogni modo di invertire la marcia per poter riagganciarci al treno salvezza. Saranno ancora assenti Giannantoni, Dell’amico e Vegnuti che speriamo di recuperare a breve. È arrivato il momento in cui non importa giocare bene, ma solo ottenere risultati positivi". Occhi puntati anche sul derby Mulazzo-Romagnano che regalerà emozioni e sorprese.