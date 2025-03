Calcio In Prima il tecnico del Serricciolo di Bambini incrocia la Folgor: "L’obiettivo sono i tre punti». Montignoso all’esame Diavoli Neri. Mori: "Siamo decisi a restare primi»

Esterna più che abbordabile per il Montignoso che oggi pomeriggio alle 150 sarà ospite dei Diavoli Neri Gorfigliano, formazione invischiata nella lotta retrocessione. "A questo punto e a quattro giornate dalla fine – dichiara il direttore generale Enrico Mori – faremo di tutto per rimanere primi in classifica. Sappiamo bene che la squadra che andremo ad incontrare cercherà di raccogliere punti preziosi per tentare di salvarsi e quindi sarà concentratissima. Noi, però, siamo la capolista e di certo non saremo intenzionati a perdere il nostro primato".

Qualche parola la spende anche sugli altri tre club della provincia, attesi da match da non sottovalutare... "Nonostante la situazione complicata spero che il Serricciolo e il Mulazzo si salvino entrambe. Già questo turno potrebbe dire molto sul loro futuro". II ragazzi di Leccese affronteranno in casa il Montecarlo, mentre i gialloblù all’Arcinaso cercheranno di superare la Folgor Marlia. Per quanto riguarda il campionato del Romagnano, oggi impegnato sul proprio campo contro il pericolante Cqs Pistoia, non ha dubbi. "Il percorso degli amaranto è stato segnato da due cambi di allenatore – conclude – ma, nonostante questi due ribaltoni, finora è stato molto buono e per di più con una rosa giovanissima".

In casa Serricciolo il clima appare sereno dopo l’arrivo del nuovo mister Nicola Bambini. "La settimana è andata bene – spiega il tecnico dei galletti – con tre ottimi allenamenti in cui i ragazzi si sono resi disponibili, dimostrando di capire la situazione e di essere pronti a dare tutto. Casciari è stato recuperato, mentre saranno assenti lo squalificato Guelfi e l’infortunato Lazzoni. Cercheremo di onorare la maglia perché è la cosa più importante. Ottenere il pieno bottino sarà fondamentale tanto per la classifica quanto per il morale per correre verso una salvezza che è difficile, ma non impossibile".