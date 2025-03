Football americano - Il qb ha firmato 660 yard in una sola gara. I Guelfi, Fimiani show. Record polverizzato

Domenica scorsa i Guelfi Firenze hanno conquistato la loro quinta vittoria consecutiva, imponendosi sugli Skorpions Varese 70-53. Una sfida entrata di diritto nella storia della IFL, dato che i 123 punti complessivi segnati, valgono per il quarto match a più alto punteggio nella storia del massimo campionato italiano di football. A rendere leggendaria questa sfida però è stato il quarterback dei Guelfi, Andrea Fimiani, protagonista di un’impresa mai compiuta prima. Il classe 1996, unico quarterback titolare italiano in un campionato che lascia spesso il ruolo a import statunitensi, ha infatti realizzato la miglior prestazione offensiva nella storia del football americano giocato in Italia.

Fimiani ha polverizzato il precedente record di yard totali in un solo match, raggiungendo la straordinaria cifra di 660, di cui 385 conquistate su passaggio e 275 su corsa. Numeri che si sono tradotti in 9 touchdown complessivi, 6 dei quali innescando i compagni con un lancio e 3 mentendosi in proprio con una corsa. Fimiani che, durante l’ultima partita con gli Skorpions, ha messo in mostra tutte le sue qualità, esibendosi anche in una corsa in end zone da 80 yard, in questa stagione è leader indiscusso delle classifiche di pass efficiency, touchdown lanciati, touchdown su corsa, yard corse e total offence.

Cresciuto nei Blue Storms Busto Arsizio e poi passato ai Lions Bergamo, Fimiani dal 2020 è un giocatore dei Guelfi, squadra che nel 2022 ha guidato al suo primo e unico titolo italiano. Un titolo che il quarterback lombardo, ormai fiorentino d’adozione, vuole bissare e archiviata la gioia per il record, ha già nuovamente rivolto la sua attenzione verso l’obiettivo della stagione: "Il record all time è una cosa che mai mi ero neanche sognato. Il pallone celebrativo che mi hanno regalato i Guelfi lo metterò sul mio comodino, ma paradossalmente tutti i complimenti che mi sono arrivati sono stati quasi una distrazione, soprattutto perché questa settimana abbiamo la partita più importante della regular season che è quella contro i Giaguari Torino, imbattuti come noi".