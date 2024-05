Calcio, In Prima tiene banco il mercato. Il Mulazzo di Strata conferma lo zoccolo duro. Nella lista dei desideri i nomi di sei giocatori

In Prima Categoria per restarci. Il motto coniato subito dopo la vittoria negli spareggi-promozione sul Livorno 9 giocata sul neutro di Pietrasanta due stagioni fa, successo che di fatto spalancava al Mulazzo la promozione sul palco della Prima. La società rossoblù dopo un primo impatto tribolato ha reagito e in corso d’opera si è riordinata raggiungendo l’obiettivo salvezza con qualche giornata d’anticipo sulla fine del campionato. I vertici societari dopo essersi riordinati con l’elezione a presidente di Lorenzo Bergamaschi che continuerà a “godere“ dell’appoggio incondizionato di Paolo Marconi e del supporto del nuovo responsabile dell’area tecnica Stefano Strata, stanno già lavorando per costruire una squadra in grado di dare battaglia nella stagione 2024/25 ai piani nobili della classifica. Una cosa sembra essere certa. Il Mulazzo ricomincia dal tris Giacomo Filippi, Simone Occhipinti e Carlo Capo, il fantasista viareggino ha voglia di continuare a lavorare per la nobile causa rossoblù a precise condizioni, chiedendo la conferma di tutti i migliori giocatori. In buona sostanza la premiata ditta Bergamaschi-Strata ci prova. Entrambi dovranno tentare di rimodellare una squadra decisa a fare bella figura creando non pochi problemi alle pretendenti alla nobiltà assoluta.

Il direttore tecnico è già al lavoro. Nella sua agenda ci sono i nomi di Barontini, Zavatto, Bellotti, Tavaroni, Mussi e Luca Micheli, quest’ultimo assediato da Serricciolo, Cadimare, Don Bosco e Magra Azzurri.

Ebal.