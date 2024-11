Calcio In Promozione finale rocambolesco nel derby. San Marco, pari amaro per il diesse Panizzi: "Pensavo di aver vinto»

Una vittoria sfumata negli ultimi secondi. Non può essere soddisfatta la San Marco Avenza per l’esito del derby con la Pontremolese. "Stavo alzandomi dalla tribuna per festeggiare la vittoria – ha commentato a freddo il ds Gabriele Panizzi (nella foto) – e invece c’è stato questo episodio nei secondi finali con il rigore procurato da Benedini che voleva toccare la palla di petto e invece se l’è vista carambolare sulla mano. Dispiace perché ormai ai tre punti ci avevamo fatto la bocca. Se poi devo analizzare la partita è innegabile che entrambe le squadre abbiano creato poco e che il pari ci potesse stare. Nel momento in cui eravamo riusciti a sbloccarla, però, potevamo e dovevamo riuscire a portarla sino in fondo anche perché nell’ultimo quarto d’ora abbiamo giocato in superiorità numerica".

Qualche punto in più in classifica avrebbe fatto sicuramente comodo alla San Marco che, comunque, è già proiettata sulle prossime gare con qualche brutta notizia. "Abbiamo perso Marabese per qualche settimana e si è infortunato anche Scremin – ha spiegato Panizzi –. Insomma, avremo qualche problemino di formazione. Il Mercato? E’ ancora lontano ed è presto per pensarci. Sicuramente dovremo fare qualcosa a livello difensivo perché con Pasquini e Torcigliani persi per tutta la stagione siamo pochi numericamente".

Gianluca Bondielli