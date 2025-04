Calcio italiano in silenzio per Papa Francesco: minuto di raccoglimento in tutte le partite

Il calcio italiano dopo lo stop di lunedì, giorno della scomparsa di Papa Francesco, si ferma per un minuto di raccoglimento in sua memoria. In seguito alla scomparsa del pontefice, la FIGC ha disposto che tutte le partite previste da ieri, martedì 22 aprile, fino a domenica 27 aprile, incluse eventuali gare posticipate, si aprano con un momento di silenzio. Quindi anche la partita in programma oggi pomeriggio alle 18 al Molinari di Campobasso.

Nel girone A e nel girone C, che hanno già disputato la penultima giornata di campionato, sono le formazioni dal 2° al 10° posto a prendere parte agli spareggi promozione, ma il Girone B ha un posto in potenziale posto in più: il Rimini, avendo vinto la Coppa Italia di Serie C, è già certo dell’accesso alla Fase Nazionale degli spareggi, e rende quindi valida anche l’11ª posizione. Il verdetto più importante è quello che ha visto la promozione in serie B dell’Entella con due turni di anticipo. Inoltre, sono già sicure della qualificazione le squadre di Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese. Ancora in ballo per due posti, ci sono dunque Pontedera, Gubbio, Carpi, Perugia e, seppur con poche possibilità, il Campobasso.

Andando con ordine, il Pontedera potrebbe qualificarsi con certezza quest’oggi se battesse proprio il Rimini e vedesse anche la sconfitta di Carpi e Perugia; identico discorso per il Gubbio, a cui però basterebbe anche il pari di emiliani e umbri. Pressoché estromesso il Campobasso, che qualora dovesse veder vincere almeno una tra le quattro citate formazioni sarebbe out. Per la certezza del terzo posto, alla Torres basterebbe vincere con il Carpi.