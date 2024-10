Calcio Nel campionato di Seconda Categoria si delineano le posizioni di vertice. La Fivizzanese vola in alta quota. Tornaboni: "Non montiamoci la testa»

Sul tetto più alto del campionato di Seconda Categoria sventolano due bandiere: una è quella lunigianese della Fivizzanese, l’altra è pisana, quella dell’ambizioso Migliarino Vecchiano che nel big match della terza giornata d’andata con un golletto ha rimandato sconfitto per una rete a zero la portaerei Massarosa. La coppia regina del torneo dopo 270’ minuti di gioco porta in dote numeri importanti: Fivizzanese, 9 punti, 9 reti realizzate, due al passivo, il Migliarino gli risponde con gli stessi punti, otto gol all’attivo, due reti subite e la stessa media inglese.

"E’ una vittoria molto importante quella sulla Filattierese – ha detto il ds Tornaboni – che fa buona classifica, alza il morale anche se dobbiamo ancora migliorare. Per carità nessun rimprovero ai ragazzi che sono stati davvero straordinari per intensità agonistica e per la determinazione, non hanno mollato di un centimetro la presa e questo è un grande merito. Adesso, non montiamoci la testa, però mi è piaciuto l’atteggiamento e la mentalità che una squadra deve possedere per raggiungere l’obiettivo. Con il ritorno di Salku la qualità è aumentata e le potenzialità di Tonelli e Mosti ne hanno tratto beneficio".

Il Monzone formato-esterno ha costretto alla divisione della posta la Carrarese Giovani che ha avuto in Micheli il giocatore in grado di far saltare qualsiasi dispositivo difensivo. Brinda con i primi tre punti l’Atletico Carrara calatosi alla “Fossa“ contro un giudizioso San Vitale, biancorossi che hanno costretto ad inseguire i padroni di casa alla fine vittoriosi ma quanta sofferenza.

Solo nei minuti finali il Corsanico riesce ad avere ragione del Dallas Romagnano. La squadra di Bertolini dal cuore generoso a Bargecchia ha fallito dagli undici metri con lo specialista Posenato la ghiotta occasione per portare a casa un meritato punto che meglio avrebbe rispecchiato quanto messo in visione nei 90’ minuti.

La Villafranchese in fiato, con le idee chiare e dal cuore generoso rimonta la rete di Gaddari e poi nel finale con un gran gol di Bresciani passa al “Romiti“ contro il Pontremoli. Ricortola disattento è sconfitto a domicilio dal Pontasserchio. Una prestazione da dimenticare al più presto per iniziare a macinare punti.