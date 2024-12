Calcio. Santa Brigida, sulla panchina arriva Fabbrini

In Seconda Categoria nuovo allenatore per il Santa Brigida, che dopo la separazione da Marco Cresci ha scelto Iacopo Fabbrini, al primo incarico ufficiale da tecnico. Nella scorsa stagione era membro dell’Unione Sport Firenze City insieme al direttore sportivo Aldo Sulejmani, arrivato a Santa Brigida in estate. La neopromossa Sandro Vignini Vicchio si è mossa sul mercato per rinforzare la rosa: sono arrivati il difensore Tagliaferri e il centrocampista Gucci, entrambi dal Reconquista di San Piero a Sieve, e il centrocampista Fossati, ex del San Godenzo, dalle Sieci.

In Terza Categoria il Londa, dopo Tempestini e Corradossi, ha tesserato altri cinque giocatori. Si tratta dell’attaccante Mei (ex Sagginale) dalla Rontese, del difensore Zagli dalle Sieci, dell’attaccante Leonardo Posi, che nella scorsa stagione aveva militato nella Nova Vigor Misericordia, e dei fratelli Claudio Vallo (centrocampista) e Manuel Vallo (difensore), che avevano iniziato la stagione a Ronta. Hanno lasciato Londa il difensore Bessi, il centrocampista Burimini e l’attaccante Gasparrini. Il Cavallina ha concesso lo svincolo al difensore D’Agnolo. Il centrocampista Serghey Degl’Innocenti lascia la Rontese, che ha preso il centrocampista Pieri, ex del Sagginale ma nell’ultimo periodo impegnato nel calcio a 5.