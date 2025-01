Calcio serie D

E’ un Tuttocuoio ferma-grandi. Con l’1-1 di domenica scorsa contro il Ravenna, sono salite a quattro le squadre che occupano le prime cinque posizioni della classifica che i neroverdi hanno ricevuto al Leporaia in queste 20 giornate di campionato. Di queste 4, e tre sono capolista, solo il Forlì, ossia una delle tre formazioni che comanda il girone D, ha vinto (3-1), le altre tre hanno tutte pareggiato. E sempre con il risultato di 1-1. A lasciare punti nell’impianto pontaegolese erano stati infatti il Tau Calcio, altra capolista attuale, alla 15a giornata (terzultima di andata), il Lentigione, quinta forza del torneo a -9 dal trio di vetta, alla 1a di ritorno e, appunto il Ravenna, domenica scorsa, 3a di ritorno, che comunque con quel punto si è seduto al comando della graduatoria. L’unica tra le cinque leader a non aver fatto visita alla squadra di Firicano è la Pistoiese, che però si unirà presto all’elenco, dal momento che l’incontro è in calendario fra tre turni, il 9 febbraio, una settimana dopo il derby, sempre casalingo, con il Prato. Sono tutti risultati che impreziosiscono il campionato da neopromossa del club della presidente Paola Coia, che ha toccato quota 30 punti consolidando la settima posizione a +5 sul Prato e allontanando la zona rossa dei play out (che con due retrocessioni dirette coinvolge dalla 13a alla 16a posizione) ora a +9. E tutto questo senza dimenticare che da qualche domenica a questa parte i neroverdi si sono presentati agli impegni con un organico ridotto (ricorderete che contro il Progresso, nell’ultima trasferta sostenuta, Firicano non poté fare sostituzioni) per una incredibile concomitanza di infortuni e squalifiche. Una condizione che tuttavia non ha tolto la giusta anima guerriera ad un gruppo - che domenica si prepara al viaggio sul campo del fanalino di coda (col Fiorenzuola) Sammaurese - sul quale, a salvezza conquistata, poter cominciare a ragione per gettare le fondamenta per la prossima stagione.

s.l.