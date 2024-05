Calcio. Taibi, Pazzini, Galbiati: si cercano nomi di serie A. Più di un milione di euro per costruire il Pistoia Fc

Un budget da capogiro per la serie D. Più di un milione di euro sarebbero stati messi a disposizione per costruire il Pistoia Fc, la nuova società che nasce con l’ambizione di far riappassionare i tifosi feriti della fallita UsPistoiese 1921. Un simile budget, se confermato, consentirebbe di sognare in grande. Ed è sui grandi nomi che la società punta anche per il management e per gli staff tecnici. Non solo Massimo Taibi, direttore sportivo con ricco contratto pluriennale, ma si guarda anche a Pazzini e a Galbiati, che sono già stati contattati. Nomi di serie A. Al settore giovanile dovrebbe esserci Pippo Baragli come responsabile, con Renato Galli direttore tecnico. Al femminile piace la responsabile del settore della ’vecchia’ Pistoiese, Justine Sumzako.

Sogna in grande e punta in alto la società che nasce dalle ceneri dell’Us Pistoiese 1921 fatta scomparire dalla gestione scellerata dell’allora garante del trust Orange. Maurizio De Simone non aveva messo in conto l’arresto e il fatto di essere stato messo fuori gioco dalla magistratura – anche se per ben altre vicende, quelle legate al Pnrr – ha fatto accelerare le cose, con un convulso finale di stagione, fra la rabbia di una parte dei tifosi e il silenzio pubblico delle istituzioni politiche e calcistiche. Le pressioni più o meno velate che arrivavano da più parti, con la ’messa al bando’ di chiunque, anche fra i calciatori, tentasse di far valere i valori dello sport e di chiudere la stagione sul campo hanno fatto il resto. Falsata la stagione di tutte le altre squadre del girone, le quali si erano conquistate i punti sudando e investendo tempo, energie e denaro. Sono quasi tutte le stesse squadre che aspetteranno agguerrite il Pistoia Fc nel prossimo campionato.

Ora dalle ceneri dell’Us Pistoiese nasce una nuova squadra che ha nell’ingegner Sergio Iorio – imprenditore apprezzato in città – il suo azionista di riferimento e in Fabio Fossati il grimaldello per la Serie D, l’uomo che dichiaratamente sognava il capoluogo e che consente di non far perdere alla Pistoia calcistica la categoria. Ancora non si sa a quanto ammonti il suo contributo economico in questa operazione. Peccato che tutto questo avvenga a scapito di un’altra gloriosa società di serie D, quell’Aglianese che proprio Fossati aveva rilevato un anno fa con promesse di rilancio e per la quale, nel corso della stagione scorsa, ha più volte speso parole di garanzia, anche se quel tocco di arancione voluto sulle maglie neroverdi aveva già messo sul chi va là gli addetti ai lavori più esperti. L’Aglianese muore nel centenario della sua fondazione. E l’unica consolazione che resta ai tifosi della cittadina è quella di non perdere il calcio, grazie all’impegno della società Amici Miei, determinata e motivata a continuare a fare bene e a tenere alto il nome di Agliana nel panorama calcistico. Ma tant’è.

Il Pistoia Fc sta nascendo velocemente, pensato da tempo, e può contare anche sull’aiuto economico di sponsor prestigiosi come Vannino Vannucci e, ma non è ancora confermato, un importante istituto medico di Firenze. I ragazzi del settore giovanile sono già stati tutti valutati, anche per capire se qualcuno di loro sia in grado di salire in prima squadra. Per il resto, tutti al lavoro alla ricerca di allenatori e nuove idee, ma anche figure per completare l’organigramma. I colloqui sono iniziati. Il progetto sarà presentato a giugno dallo stesso Iorio, al Nursery Campus, dopodiché partirà la stagione calcistica, la prima del Pistoia Fc, in attesa e nella speranza di riuscire a riacquistare dal curatore fallimentare il marchio dell’Us.

