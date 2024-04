Calcio Terza Categoria: vincere può valere un posto in Seconda. Il 1° maggio lo spareggio Bagnolo-Atletic Frampula. Union Sammartinese, gran finale per il trofeo Resta

Una finale per salire, probabilmente, in Seconda Categoria. Questa sera, con fischio d’inizio alle 20.30, si gioca a Martorano la finale del memorial Renzo Resta: la coppa riservata ai club di Terza Categoria di Forlì, Cesena e Rimini. In campo i cesenati del San Carlo e l’Union Sammartinese di mister Fabio Trinchese che, dopo essere stata ripescata dopo la sconfitta (4-6) ai rigori col Real Meldola, ha conquistato l’ultimo atto della manifestazione superando Predappio (4-2 ai rigori), Dea Rimini (4-0) e Santa Giustina (8-7 dal dischetto). La vincente del match sarà in pole position nella griglia dei ripescaggi.

Ed è fitto di impegni il fine stagione della Terza Categoria che mercoledì 1° maggio vivrà lo spareggio del campionato con in campo il Bagnolo e l’Atletic Frampula che hanno terminato appaiate il campionato. Non ancora certa la sede della finale con in ballo la possibilità che sia giocata sul sintetico di Martorano oppure nella più prestigiosa cornice dello stadio Morgagni. Solo dopo prenderanno il via i playoff che vedranno in campo la perdente dello spareggio, assieme alle forlivesi Bertinoro, Union Sammartinese e Sporting Valbidente con le cesenati Alfero, San Carlo e Torresavio.

f. p.