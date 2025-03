Volley B1 donne: le bolognesi martellano senza sosta con Tellaroli e mettono ko Forlì. La Vtb in fuga verso la Final Four

VTB-Fcredil Bologna 3Life 365 Forlì 0(25-23, 27-25, 25-20)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 5, Pulliero 16, Neriotti 12, Tellaroli 20, Frangipane 4, Saccani 2, Laporta (L1); De Paoli, Fucka, Cavicchi 1. Non entrate: Malossi, Bongiovanni, Melega (L2). All. Ghiselli.

LIFE 365 FORLI’: Bruno 6, Chinni 15, Folli 10, Bacchilega 8, Galletti 4, Simoncelli 4, Gregori (L1); Achim (L2), Ronchi, Esposto. Non entrate: Gennari, Blaseotto, Bortolato, Bellavistsa, Repossi. All. Marone. Arbitri: Natale e Dallegno.

Vince e convince la Fcredil: le rossoblù piegano Forlì e rafforzano il primato, approfittando del rinvio della sfida tra Ravenna e la seconda della classe Vicenza. La fuga continua. Soprattutto Bologna conferma di aver trovato continuità interna (terza vittoria consecutiva al PalaLirone e quarta nelle ultime cinque giornate). È squadra dalle mille risorse, anche all’interno di una giornata complicata. Perché Forlì parte forte, avanti 5-12 prima e 13-16 poi, ma Tellaroli trascina alla rimonta e Pulliero la concretizza a quota 22. Cavicchi entra dalla panchina e trova l’ace che regala il set point, concretizzato da un muro di Pulliero e Frangipane. La volata è rossoblù: tanto nel primo quanto nel secondo, perché l’ex Pulliero fa malissimo. Ace, primi tempi, muri. E Tellaroli martella con continuità da posto uno, due e in pipe, chiudendo sul 27-25 anche il secondo parziale e ci sono segnali di crescita da Neriotti, che cala a muro nel terzo set e viene sostituita. Forlì prova a rimanere attaccata al match, con Galletti brava a smarcare le sue attaccanti spesso a muro a uno. Ma Bologna prende le misure, Saccani non sbaglia mai le scelte decisive in regia e raccoglie difese preziose, prendendosi il confronto diretto con Galletti e nel terzo set Bologna vola via. Vince e cresce, in vista della Final Four di Coppa Italia nella settimana che porta a Pasqua,

Le altre gare: Padova-Riccione 0-3, Lissaro-Azimut Giorgione 3-1, Jesi-Castelbellino 3-1, Imoco-Cesena 1-3, Ravenna-Vicenza rinviata, Teramo-Verona 0-3.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 47; Lasersoft Riccione 40; Volksbank Vicenza, Angelini Cesena 38; Banca Annia Aduna Padova 32; Cortina Express Imoco 31; Olimpia Teodora Ravenna 30; Smapiù Arena Verona, Pieralisi Jesi 29; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 28; Life 365 Forlì 20; Clementina Castelbellino, Eagles Vergati Lissaro 14; Rg Stampa Futura Teramo 6.