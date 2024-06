Calcio Torneo delle Frazioni. Il Cerreto piega le Capanne

Capanne

1

Cerreto

2

CAPANNE: Barsottini, Del Giudice, Abreu, Cagetti, Alieny, Fargnoli, Alberti, Youssefi, Scali, Folcarelli, Chianese. A disp. Giorgini, Rebughini, Santini, Piccini, Vita. All. Cenderelli.

CERRETO: Tognoni, Canciello, Bonini, Venturini, Baldini, Sermattei, Papi M., Papi Y., Lucaccini, Morelli, Kthella. A disp. Lazzini, Kabashi, Pucci, Guidi, Leone, Turba. All. Balloni.

Marcatori: 4’ Bonini (Ce), 76’ aut. Abreu (Ce), 85’ Alberti (Ca).

MONTIGNOSO – Seconda gara e secondo risultato a sensazione nel XIX Torneo delle Frazioni di Montignoso. La squadra più titolata, quella delle Capanne con ben 11 trofei in bacheca, ha ceduto il passo ad un grande Cerreto che ha schierato stranieri davvero “forti“ come Lucaccini in difesa e Bonini e Mattia Papi, i migliori in assoluto, a centrocampo oltre a Yuri Papi, Morelli e Kthella davanti. Le Capanne hanno dovuto rinunciare al proprio straniero Nard, attaccante del Pontebuggianese, lamentando altre tre defezioni.

La partita è stata a senso unico con i verdi di mister Cenderelli che solo a tempo scaduto hanno accorciato le distanze. Si è giocato in uno stadio “Del Freo“ gremito e calorosissimo che ha offerto uno spettacolo visivo eccezionale con tanto di fumogeni, striscioni ed un tifo incessante a favore delle due frazioni. Stasera si completa la prima settimana di gare col match tra Cinquale e Prado sempre in programma alle ore 21,30.

Gianluca Bondielli