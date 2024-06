Calcio Torneo delle Frazioni. Ritorno amaro per Gassani

capanne

0

montagne

0

(4-5 D.C.R.)

CAPANNE: Santini, Abreu, Cagetti, Alieny, Fargnoli, Alberti, Youssefi, Passalacqua, Scali, Folcarelli, Chianese. A disp. Del Giudice, Giorgini, Gassani, Vita. All. Cenderelli.

MONTAGNE: Ricci, Giunta, Gazzoli, Raffo, Bonuccelli, Berti, Paolini, Della Bona, Centonze, Rebaa, Zella. A disp. Giannetti, Malfanti. All. Malfanti.

MONTIGNOSO - Nonostante fosse totalmente ininfluente ai fini della classifica il match tra Capanne e Montagne, che ha aperto l’ultima giornata dei gironi di qualificazione del XIX° Torneo delle Frazioni di Montignoso, ha richiamato una buona cornice di pubblico sugli spalti dello stadio Del Freo. La notizia è che per la prima volta nella storia della competizione le Capanne, che l’hanno vinta ben 11 volte, hanno concluso senza vincere neppure una gara con 1 solo punto in classifica. Le Montagne, già sicure del primo posto, concludono a 8 punti e volano in semifinale. Ha fatto piacere a tutti il ritorno in campo nella ripresa di Ettore Gassani, giocatore simbolo del calcio montignosino. Peccato che proprio lui abbia finito per sbagliare il rigore al termine di una gara molto tranquilla che era terminata a rete inviolate ed aveva richiesto i tiri dal dischetto come prevede a formula del torneo. Il secondo posto nel girone se lo giocano Cerreto e Renella, appaiate a 3 punti, nello scontro diretto. Stasera è in programma la sfida tra Piazza e Prado.

Gianluca Bondielli