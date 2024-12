Calcio. Un difensore centrale alla corte di Buglio. Ecco Leo Nicolini

Il Real Forte Querceta continua a rafforzare la squadra in questa sessione di mercato invernale. L’ultimo colpo è Leo Nicolini. Alla corte di Buglio arriva dunque un nuovo difensore centrale proveniente dalla Massese. Il classe 2004 scuola Spezia è passato anche per Fezzanese, Renate e Folgore Caratese.

Queste le prime parole di Nicolini: "Contento di aver firmato per una società seria e organizzata

come questa, non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori e ricambiare la fiducia che

mi è stata data".