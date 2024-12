CALCIOMERCATO ECCELLENZA. Maurelli dal Viareggio al Real FQ

In Eccellenza si registra un’altra operazione in uscita ufficiale per il Viareggio che cede in prestito fino al prossimo 30 giugno 2025 il centrocampista mancino classe 2005 Marco Maurelli (nella foto) al Real Forte Querceta. "Ho accettato il Real FQ perché ho percepito subito l’entusiasmo di un progetto che disegna un ruolo importante per noi giovani" ha detto l’ex pure di Spezia, Lucchese e Tau.

Intanto il Viareggio è vicino all’ingaggio dell’esterno destro 2005 Andrea Bellini, appena svincolato dal Fucecchio ed ex vivaio dell’Empoli poi passato dal Follonica Gavorrano e dallo Zenith Prato.