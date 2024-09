Calciomercato Filattierese. Passeri a centrocampo

La notizia era nell’aria e ieri sera è arrivata l’ufficialità: il centrocampista Paolo Passeri, ultima stagione in prestito al Serricciolo ma ancora di proprietà della Fezzanese, da stamattina è passato definitivamente alla Filattierese. Una soddisfazione immensa per il "tuttocampista" e per la società diretta dal nocchiero Alberto Barone che si coccola l’ultimo scritturato. Un’operazione in entrata chiusa 48 ore prima dell’esordio nel campionato di Seconda categoria che manda i castellani a Capannori sul campo della Folgore Segromigno. Lo spogliatoio verdeoro è al settimo cielo, i nuovi compagni di squadra sono stati i primi a complimentarsi con lui per aver scelto la Filattierese.

"Arrivo in un ambiente sano, dove esistono tutte le argomentazioni per fare bene. Sono soddisfatto della scelta fatta". Queste le prime parole del nuovo numero otto verdeoro. È ufficiale, Matteo Barontini ha lasciato la Pontremolese, nelle prossime ore diventerà il nuovo numero cinque del Pontremoli FC. La società biancoceleste è entrata in gioco alla sua maniera, senza trascurare alcun particolare. Il messaggio – indiscrezione – lanciato alla concorrenza una ventina di giorni fa dall’ex diesse biancoceleste Massimo Preti è stato chiaro: "su Barontini ci siamo anche noi".

Naturalmente il difensore che rimane cartellinato alla società azzurra ha accolto favorevolmente questa nuova prospettiva di essere protagonista agli ordini di mister Fabio Bellotti e con l’opportunità di giocare al fianco dell’ex difensore della Pontremolese Jacopo Lecchini. "Ho scelto di andare in prestito perché alle condizioni attuali la Pontremolese ha una rosa davvero forte e competitiva rispetto alla quale io non sono pronto" le prime parole di Barontini.

"La scelta di ripartire dalla Seconda categoria con il Pontremoli FC – prosegue – è data dalla considerazione che al momento sia per me il posto più giusto per rimettermi in sella, siccome la società mi ha dato massima fiducia e disponibilità per il rientro in campo, in aggiunta la rosa è composta per la maggior parte da ragazzi che conosco e il mister mi è parso veramente motivato. Non vedo l’ora di scendere in campo. Un ringraziamento al patron Aprili per la disponibilità e sensibilità mostratami nell’occasione del mio passaggio al club biancoceleste".

Ebal.