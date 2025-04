Calvisano Rugby: Primo Posto nel Girone 2 e Focus sui Playoff

Complici le festività pasquali, la serie A di rugby si concede una pausa fino a domenica 27 aprile, quando ci sarà l’ultima giornata della regular season. Una sosta che non impedisce al Calvisano di festeggiare la certezza del primo posto nel girone 2, ottenuta grazie al successo in casa del Cus Milano, e di rivolgere già la propria attenzione verso i play off che inizieranno a maggio.

"Sarà l’ultima partita della stagione regolare in casa - spiega l’allenatore Mattia Zappalorto - ci teniamo a ben figurare al San Michele. Una settimana dopo la gara con Piacenza, sarà subito tempo di playoff. Sarà molto importante, affronteremo una squadra di categoria superiore, ma abbiamo già dimostrato dall’inizio della stagione di avere le qualità per farci valere. L’avversario che ci troveremo di fronte avrà l’esperienza per giocare gare così intense, ma questa regular season, con una sola sconfitta, ha fatto vedere che possiamo crederci. In una gara secca, e a fine stagione per di più, sarà determinante la voglia di vincere e questo gruppo ha dimostrato di averne in gran quantità. Strada facendo, i ragazzi hanno preso sempre più convinzione e adesso vogliamo giocarci fino in fondo questo obiettivo che abbiamo meritato". Luca Marinoni