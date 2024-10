Calvisano, sogni di gloria. La prima è contro Alghero

La serie A di rugby è pronta ai nastri di partenza e domenica l’arrivo di Alghero al “San Michele“ aprirà il nuovo campionato per un Calvisano che vuole essere protagonista. "Ci siamo preparati con dieci settimane di lavoro - spiega Mattia Zappalorto, che allena i gialloneri insieme a David Del Maso - Abbiamo disputato alcuni tornei e amichevoli per capire dove dovevamo migliorare e adesso vogliamo affrontare questo esordio in casa nel migliore dei modi". I sardi, spiega Zappalorto, sono "una squadra con un’età media piuttosto alta e una mischia pesante. Noi dovremo mantenere la massima disciplina, sarà questo aspetto che potrà fare la differenza in una partita nella quale dovremo conservare attenzione e concentrazione dall’inizio alla fine. Dovremo anche sfruttare il fatto di giocare su un campo largo e riuscire così a metterli sotto pressione".

L’intento è quello di partire bene, ma per arrivare dove? "Abbiamo parlato con i ragazzi - sintetizza Zappalorto - e l’obiettivo è quello di lottare per raggiungere i primi posti. Sappiamo che ci sono tre, quattro squadre molto forti. Noi, per riuscire nel nostro proposito, dobbiamo fare meglio della passata stagione. Il “San Michele“ deve diventare un vero e proprio fortino, ma dobbiamo riuscire a fare più punti pure in trasferta. Così facendo, potremo dire la nostra per l’obiettivo che ci prefiggiamo".

Luca Marinoni