Cambia il calendario. La sfida con Pesaro in diretta tv

Rbr va in tv e il calendario cambia. Troppo gustoso il derby, la partita tra RivieraBanca Rimini e Carpegna Prosciutto Pesaro, per non essere trasmesso in diretta nazionale in chiaro. E allora, vista la disponibilità di RaiSport Hd, il match ha trovato un’altra collocazione rispetto a quella di domenica 23 marzo. Si giocherà due giorni prima, venerdì 21, alle 20.30. A questo punto slitta anche la partita di Rieti, che in un primo momento era stata rinviata a mercoledì 19 marzo dall’originale programma di domenica 23 febbraio. Si giocherà mercoledì 26. Sarà un marzo di fuoco, per Rbr. Dopo la gara casalinga con Orzinuovi del 2 e la trasferta di Cantù del 9, ecco la Final Four di Coppa Italia con la sfida con Cividale di venerdì 14, ed eventualmente la finale del 16. Poi, venerdì 21, il derby del Flaminio con Pesaro e, mercoledì 26, la gara di Rieti. La sesta partita, o settima in caso di finale di Coppa Italia, sarà quella di Avellino di domenica 30. La corsa iniziata a fine settembre continua. L’esordio stagionale? Quello con Udine, proprio la rivale diretta di questi mesi. In Friuli si giocherà il 13 aprile. Match dell’anno?