"Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Rimini: Evento di Prestigio e Innovazione Tecnologica"

Mancano poche settimane ai campionati Europei di Ginnastica Artistica che si terranno a Rimini: quelli maschili apriranno dal 24 al 28 aprile, quelli femminili dal 2 al 5 maggio, entrambi presso i padiglioni della Fiera di Rimini.

I campionati rientrano nel calendario di eventi sportivi promosso dalla Regione Emilia-Romagna e in un accordo triennale che la Regione ha stipulato nel 2022 con la Federazione Italiana Ginnastica.

Spiega Marco Borroni, presidente del Comitato Locale di Rimini 2024: "Sarà un’edizione in cui vogliamo valorizzare non solo l’accoglienza che Rimini potrà offrire, ma anche dimostrare che in un quartiere fieristico possiamo creare un evento che per tecnologia, organizzazione e servizi potrà superare ciò che accade o si può fare in un palazzetto dello sport. Avremo oltre 300 volontari".

Gli abbonamenti e i biglietti sono acquistabili sul circuito di Vivaticket. Previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di promozione sportiva.