"Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Rimini: Ultimi Biglietti Disponibili sul Circuito Vivaticket"

Si avvicina il momento del grande spettacolo: i Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Rimini, con gli ultimi biglietti rimasti che sono acquistabili sul circuito Vivaticket, si terranno dal 24 al 28 aprile per le gare maschili e dal 2 al 5 maggio per quelle femminili, nel dal villaggio dello sport creato per l’occasione all’interno dei padiglioni della Fiera di Rimini. Per ogni giornata di gare previsti oltre 4.000 spettatori.