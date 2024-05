Campionati Italiani Gpg. Argento per Linda e anche Jacopo si fa valere

"Chi conosce lo sport, sa che queste sono soddisfazioni immense". Non trattengono gioia ed entusiasmo da casa-Club Scherma Agliana per gli ultimi, brillanti risultati dei propri ragazzi. A Riccione, ai Campionati Italiani GPG, Linda Tesi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria allieve e Jacopo Luchetti si è classificato sesto tra gli Allievi, battuto soltanto dal quattro volte campione italiano Guidi.

Per Tesi è stata una conferma al vertice della categoria: due titoli Grand Prix, due vittorie nazionali in bacheca e questa medaglia d’argento, che certificano il lavoro ben svolto in questi quattro anni. Tra gli Allievi, Luchetti ha perso per una sola stoccata. Terza fase finale in tre anni per lo schermidore neroverde, sempre più in crescita e sempre più una certezza. Ma non solo. Stop ai sedicesimi per Lamberto Loguercio, mentre nei 64esimi si fermano Thomas Tortora, Matilde D’Angelo Pizzolo, Diletta Spinelli e Cecilia Bellandi. Leonardo Nesi invece si ferma al primo turno di diretta.

Tra i Ragazzi, Gabriele Ghezzi si classifica 43°, mentre Andrea Ruben Guidi 102°. "Con questi Italiani, il gruppo Allievi del 2010 chiude il capitolo GPG per aprirne uno nuovo, quello dei Cadetti. Parola d’ordine: insieme. Come lo sono sempre, a tifarsi a vicenda sino alla fine e come fanno da quattro anni a questa parte. Insieme. In bocca al lupo piccoli cuccioli: noi saremo sempre lì, un passo dietro", fanno sapere i responsabili della società. Girone perfetto sia per Linda che per Jacopo e prime dirette liquidate facilmente. Il capolavoro Linda lo fa in semifinale, sconfiggendo di prepotenza e bella scherma la forte atleta trevigiana Simeoni. Per dare la misura di quello che ha fatto Luchetti, invece, basti pensare che il campione bresciano Guidi ha vinto la finale 15-2.

