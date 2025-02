Campionati Juniores e Promesse. Assoluti indoor al via. Valensin la più attesa

Vanno in scena ad Ancona, questo weekend, i Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor. Sono previsti circa mille iscritti e tra questi brilla ed è attesa tra le donne, Elisa Valensin. L’atleta milanese tesserata con il CUS Pro Patria Milano scenderà in pista nei 200 (dove ha vinto l’Europeo U18) dopo aver fatto il record italiano Under 20 nei 400 con il crono di 53.04. La lombarda, maggiorenne dal 1° gennaio, è al momento in testa nelle graduatorie stagionali Juniores dei 400 metri e 60 ostacoli. Sulla distanza ci saranno anche le altre lombarde Alice Caglio e Alice Casagrande. È attesa al femminile per Erika Saraceni, triplista della Bracco Atletica, reduce dalla misura di 13.48, fatta al Memorial Giovannini e bronzo iridato in carica U20: è la favorita per portare a casa il titolo. Tra i ragazzi occhi puntati sul saltatore in alto Matteo Sioli, che a fine dicembre ha portato l’asticella alla misura di 2.25.

Da Ancona si va a Brescia, visto che nel comune lombardo sono iniziati i prepativi per il Multistars del 26 e 27 aprile. In occasione della gara, tappa italiana del World Athletics Combined Events Tour, in programma al campo sportivo Gabre Gabric di Brescia, un uomo e una donna tesserati per società lombarde avranno una wild card per la partecipazione al decathlon e all’eptathlon. "Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa che offre ai nostri giovani talenti lombardi un’opportunità unica di misurarsi con i migliori specialisti di prove multiple a livello internazionale - le parole del presidente FIDAL Lombardia Luca Barzaghi -. La collaborazione con Multistars è un’ulteriore conferma dell’impegno di FIDAL Lombardia nel supportare e promuovere l’atletica leggera a tutti i livelli, con un’attenzione particolare allo sviluppo dei giovani atleti. La wild card rappresenta un riconoscimento al valore del nostro movimento e uno stimolo a fare sempre meglio, con l’augurio che questa sia solo la prima di una lunga serie di successi per i nostri ragazzi".