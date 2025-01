Campionato di serie B2 nazionale femminile. Ariete, missione Cecina. C’è bisogno di una bella prova

L’Ariete in campo per conquistare i primi punti dell’anno. Archiviata la pausa la squadra di coach Massimo Nuti è chiamata ad iniziare il girone di ritorno del campionato di serie B2 nazionale femminile con un segnale importante. Appuntamento domani sera ore 21 al palazzetto Frontera di Cecina.

La rivale è il Baia del Marinaio. Il segnale da mandare è che le difficoltà delle ultime giornate sono state superate e che questo gruppo sta iniziando a superare fragilità e incertezze palesate durante il girone d’andata.

L’avversaria non è di quelle semplici e cercherà in tutti i modi di dare ossigeno alla sua graduatoria. Cecina è decima a quindici punti. Un bottino tutto sommato buono per una neopromossa.

La formazione di coach Menicucci ha nella diagonale ex Savino, Giacomello-Turini, uno dei suoi punti di forza e può disporre anche di una difesa molto attenta. Squadra giovane e ricca di talento quella di Cecina. Squadra contro cui non sarà facile mettere palla a terra e per questo servirà la migliore Ariete.

La rosa dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.