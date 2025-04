Perugia in difficoltà: sconfitta ad Arezzo complica corsa playoff

Il turno è stato sfavorevole al Perugia sotto tutti i punti di vista. Sia per la brutta sconfitta di Arezzo, sia per i risultati delle dirette concorrenti per la conquista dell’ultimo posto playoff. Posti che potrebbero diventare due nel caso in cui il Rimini stasera dovesse alzare la Coppa. A tre giornate dal termine della regular season si infiamma la corsa per i piazzamenti playoff. Sono già sicure di un posto Ternana (70), Torres (65), Pescara (58), Vis Pesaro (56), Arezzo (55) e Pineto (55), che lotteranno in queste ultime giornate lotteranno per migliorare la posizione finale, mentre Pianese (50) e Rimini (49) hanno un bel vantaggio ma non sono ancora matematicamente dentro. La decima posizione attualmente vede il Gubbio (45), inseguono Pontedera (44), Carpi (43) e Perugia (43), per uno o due posti. Distanti e con poche chance di rientrare ci sono Ascoli (39) e Campobasso (39).

Il calendario del Perugia (che dovrà recuperare terreno) vedrà i biancorossi impegnati due volte in casa (e questo è un dato positivo, servirà fare il pieno di punti), sabato con il Sestri Levante (26 punti, penultimo), all’ultimo turno con il Pontedera (che potrebbe diventare scontro diretto), nel mezzo la trasferta di Campobasso. Quali gli ostacoli delle altre pretendenti? La Spal di Baldini avrà un ruolo importante, perché sfiderà sia il Gubbio che il Pontedera.

Il Gubbio, attualmente in griglia, dovrà affrontare due trasferte, subito a Pescara (con gli abruzzesi che dovranno in settimana recuperare la sfida con l’Arezzo) e nell’ultimo turno a Ferrara con la Spal che lotta per non retrocedere. Nel mezzo la gara casalinga con il Milan Futuro. Due trasferte anche per il Pontedera che sabato va a Ferrara e all’ultimo al Curi, mentre nel mezzo riceve il Rimini. Il Carpi, sulla carta, ha gli impegni più agevoli: Legnago Salus e Sestri Levante in casa (con le due però che litigano per evitare la retrocessione diretta) e Torres in Sardegna.