CAMPIONI D’ITALIA UNDER 11. Scudetto tricolore per la Rotellistica: "Un successo di ragazzi eccezionali»

LIDO DI CAMAIORE

Il primo titolo non si scorda mai e certamente lo scudetto della Rotellistica Camaiore nella categoria under 11 sarà difficile da dimenticare per questa giovane società, fondata nel 2017 e che ha già circa 200 tesserati. Elia Guidi, responsabile del settore giovanile è fra i fondatori della Rotellistica, nata per ricordare il giovane atleta Matteo Ricci (a cui è intitolata la scuola di hockey): "Siamo davvero contenti per questo scudetto che è stato conquistato da una squadra formata da ragazzi che hanno cominciato a giocare con noi. È il quarto anno consecutivo che raggiungiamo le finali under 11 per cui penso che il nostro successo non sia casuale. Oltre al settore agonistico, siamo poi orgogliosi di portare avanti dal 2017 il progetto ‘Tuttinpista’ per l’attività ludico-motoria a carattere inclusivo". Allenatore della squadra è Niccolò Mattugini, 26 anni, atleta della formazione di serie A2: "Questo titolo è frutto di 4 anni di lavoro con lo stesso gruppo di bambini che hanno iniziato a pattinare con me e sono arrivati allo scudetto. Inutile dire che sono oroglioso e felice. Onestamente non mi aspettavo una vittoria così netta, ma sapevo che, se avessimo mantenuto la concentrazione, avremmo fatto molto bene. In questa squadra ci sono parecchi elementi che possono fare grandi cose nell’hockey italiano e per questo successo devo ringraziare tutto lo staff che mi ha sempre supportato". Questi neo campioni d’Italia: Alessandro Zurolo, Tosca Bechini, Fabrizio Genovesi, Yuri Sodini, Alessio Simonetti, Leonardo Dalla Tomasina, Lorenzo Ceragioli, Samuele Sciortino, Daniele Valeriani. Allenatore Niccolò Mattugini, dirigenti Mirko Bechini, Mirko Dalla Tomasina, Mattia Raffaelli.

G.A.