Campobasso-Perugia: Partita Decisiva per l'Accesso ai Play Off

"La gara di Campobasso è decisiva. L’ultima potrebbe essere inutile se non usciremo bene dalla prossima partita. Dovremo cercare in tutti i modi di fare bene e di essere più attivi in entrambe le fasi".

Vincenzo Cangelosi sprona la sua squadra in vista della partita di domani a Campobasso. Sarà il turno che potrebbe decidere le squadre che andranno ai play off. "Ora serve coraggio – continua l’allenatore biancorosso – Si può rischiare, se si parte dalla filosofia che si deve fare un gol dell’avversario, è un rischio che si può correre".

A Campobasso per dare un senso all’ultima giornata della stagione che i biancorossi giocheranno al Curi col Pontedera, in quello che potrebbe diventare uno scontro diretto per entrare ai play off.

"Mi auguro di giocare il 4 maggio (primo turno play off, ndr), sono convinto che abbiamo la possibilità di farlo. Dobbiamo crearci la possibilità di giocare la partita con il Pontedera per qualcosa".

Di fronte ci sarà una squadra che cerca di tagliare il traguardo della salvezza, vicinissimo.

"Ho grossa considerazione di Prosperi, alla Pianese aveva fatto bene. Ha dato un’idea di gioco al Campobasso, alterna il 3-5-2 al 3-4-3, ha idee ben precise. Per me sono già salvi, ma dobbiamo stare attenti: loro essendo l’ultima partita in casa, a prescindere dal discorso salvezza, cercheranno di vincere. Dovremo mettere una voglia maggiore rispetto alla loro. Per noi è la partita più importante".

L’ingresso ai play off potrebbe servire per gettare le basi per il futuro.

"Per il Perugia è stata una stagione difficile, in casa ha fatto un buon campionato, fuori casa ci sono stati dei bassi. Se si dovesse verificare la mancata qualificazione ai playoff per la piazza sarebbe un fallimento ma io non lo considererei tale. La qualificazione sarebbe quantomeno uno stimolo, anche per gettare le basi e ripartire la prossima stagione con maggiore entusiasmo".