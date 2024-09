Canarini, l’atteggiamento da rivedere nei primi minuti. I gol in avvio di gara. Uno dei crucci di Bisoli

Davvero poco tempo per godersela, perché Bari è stata solo la prima di tre partite in una settimana prima della sosta per le nazionali di settembre. In un lasso di tempo così breve, il Modena non potrà risolvere quanto ancora non va, ma potrà provare a sistemare dettagli fondamentali.

Priorità assoluta all’atteggiamento iniziale, come per altro sottolineato anche da Bisoli. Sia a Bolzano che con il Bari, i canarini hanno dimostrato un avvio troppo accomodante (per non dire distratto) e ne ha pagato pure le conseguenze visto che ha subito la rete dello svantaggio nei primissimi minuti in entrambe le occasioni (al 5’ col Sudtirol e al 17’ coi galletti). Cosa che raramente una squadra di Bisoli concede, considerando inoltre che due delle tre reti incassate sono arrivate da palla inattiva. Accortezze da mettere a posto, senz’altro.

D’altro canto, sorriso a trentadue denti per le belle indicazioni arrivate dai giocatori appena giunti a Modena e da quelli alla ricerca della miglior condizione. Il piede di Defrel è caldo, si è notato in qualche giocata e i venti minuti giocati venerdì meritano un plauso. Così come merita una nota l’esordio di Di Pardo, già piuttosto coraggioso sulla corsia di destra e vicino ad un gol di pregevole fattura. Sarà una soluzione importante, perché con Caldara terzino è evidente che il Modena perda qualcosa in fase di spinta e spesso non può permettersi di mantenere 3 difensori su 4 in linea, rischia di essere infilato alle spalle come accaduto con il Bari prima del vantaggio di Novakovic. Infine, ultima lieta novella, la capacità di reazione. Che, a volte non è sempre un bene: vuol dire che bisogna rimediare ad un danno. Vero, ma limando quegli errori e mantenendo questa costanza, il Modena diventerà squadra solida sempre più.

Alessandro Troncone