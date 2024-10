Canottaggio. Il campionato italiano al canale dei Navicelli

PISA

Torna il grande canottaggio a Pisa. Oggi e domani infatti il canale dei Navicelli sarà protagonista del campionato italiano di Gran Fondo 2024 che si terrà su una tratta di ben 6mila metri. L’evento al via domani a partire dalle 9.30, coinvolgerà 56 società italiane e oltre 700 atleti nelle categorie senior, pesi leggeri, under 23, under 19, under 17 ed esordienti nella specialità del doppio e quattro senza.

"Pisa di nuovo protagonista di un prestigioso evento nazionale sportivo sull’acqua – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa.

Il canale dei Navicelli è stato prescelto dalla federazione nazionale per lo svolgimento del campionato italiano a conferma del suo valore a livello sportivo e non solo legato all’imprenditoria nautica. E’ importante sottolineare quanto le politiche sportive per rilanciare il canale dei Navicelli stiano dando frutti e ci tengo a ricordare che è stato scelto per gli allenamenti non solo dal Galeone Rosso che ha conquistato il secondo posto alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare".

"Questa manifestazione – ha dichiarato il vice presidente della Federazione Italiana Canottaggio Antonio Giuntini – rappresenta ormai una regolare tradizione nel panorama delle gare della Fic".

Giuntini anticipa anche un dato importante: "Posso confermare che Pisa sarà scelta anche nel 2025". Alla presentazione dell’evento hanno presenziato anche il vice comandante dei vigili del fuoco di Pisa Giorgio Ciappei e il tecnico della Billi-Masi Alessandro Simoncini. Il programma prevede oggi dalle ore 13.30 la disputa delle regate del Tricolore Master, mentre domani dalle ore 9.30 si terranno le gare dei Campionati Italiani, intervallate da quelle del Meeting Nazionale.

Nel corso dei Campionati Italiani saranno anche assegnati due premi speciali, ovvero il Trofeo “Mauro Baccelli“, che ricorda il canottiere pisano due volte campione mondiale (1999 e 2001), e il Trofeo “Paolo Novelli“, in memoria del vigile del fuoco che perse la vita nel 1996 durante un eroico atto di salvataggio.

Michele Bufalino