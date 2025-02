Capitano, dell’orco. "Ingenuità e dettagli che fanno la differenza»

"Una sconfitta che fa male, che lascia molto rammarico perché la prestazione c’è stata – ha spiegato Dell’Orco a fine gara – . Giocavamo contro una squadra forte e per larghi tratti li abbiamo messi alle corde. Nel nostro momento migliore siamo rimasti uno in meno, per una ingenuità nostra. Sono dettagli che fanno la differenza. Ma ormai è passato, non si può cambiare, dobbiamo pensare alla prossima . A fine partita nello spogliatoio si respirava un’aria quasi di lutto. Dobbiamo essere più forti anche di questo, dobbiamo andare a battagliare per fare punti. La classifica è quella che è, e anche il punto sarebbe stato importante. Sono peccati di inesperienza che però bisogna tagliare il prima possibile". Punti persi per strada. "Con il punto a Gubbio avrebbero fatto la differenza. Con le prestazioni avremmo meritato più punti poi però sono sempre i dettagli che non te li fanno portare a casa ed inizia ad essere un problema".