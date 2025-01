Carrarese Calabro pensa ancora allo Spezia: "Una serata no, ma ripartiamo più tosti"

Antonio Calabro ha affrontato a 360 gradi tutti i temi di attualità della Carrarese ripartendo dalla delusione del derby con lo Spezia. "Per i successivi due giorni ho evitato di parlarne coi ragazzi per, a mente lucida, rivalutare tutte le situazioni. Dopo abbiamo ripreso la settimana più carichi di prima. Da quando sono qui ho fatto spingere a manetta sull’acceleratore ed alla fine rischi di rompere il motore. Siamo incappati in una serata no sotto tutti i punti di vista. Nelle prime difficoltà ci siamo sfaldati. Col Palermo ad esempio avevamo fatto un primo tempo di sofferenza per poi vincere nella ripresa. Con lo Spezia non ci siamo riusciti anche per la forza della squadra e in particolare del suo attaccante Esposito che non ci permetteva di fare il nostro solito pressing alto. L’infortunio di Bleve è stata un’altra mazzata così come il secondo e il terzo gol presi in momenti topici della gara. Abbiamo una lucida rabbia non ancora smaltita da tirare fuori nei momenti giusti". Sulla prossima gara di Castellammare di Stabia. "La Juve Stabia è una squadra che ti fa giocare male perché ti pressa con marcature a uomo lasciandoti in superiorità dietro. Quando hanno la palla hanno organizzazione per sviluppare l’azione in ampiezza o negli interspazi o in profondità".

Il tecnico salentino, pungolato dalle domande, ha poi fatto il punto su diversi giocatori. "Chiorra è entrato nel momento peggiore con la squadra in crisi e sotto in un derby. Si sta allenando bene ed è in linea con quello che ci aspettavamo da lui quindi sono convinto che metterà in mostra le sue qualità. Falco e Cavion? Sono sul mercato. Si alleneranno con noi finché non troveranno la soluzione più opportuna. Cicconi contro lo Spezia ha preso una botta sul ginocchio che sta riassorbendo. Guarino non è ancora pronto e speriamo che il suo reintegro sia rimandato solo di una settimana mentre Coppolaro è recuperato".

Sulla rosa della Carrarese che si è forse troppo assottigliata Calabro ha, infine, commentato: "Ci saranno anche degli arrivi. La società sta lavorando tantissimo e in maniera importante perché le partenze siano colmate con innesti di spessore e quindi bisogna stare tranquilli in questo senso. Colgo l’occasione parlando di mercato di ringraziare Panico e Capello per la disponibilità e il grande impegno che mi hanno dato. Hanno preso in considerazione progetti nei quali pensavano di essere più centrali anche se nel nostro lo erano".

Gianluca Bondielli