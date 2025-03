Carrarese Calabro punta su Fontanarosa: "Sto bene fisicamente e mentalmente"

Alessandro Fontanarosa ha debuttato, e bene, prima della sosta scendendo in campo come titolare contro il Sudtirol. Il difensore di proprietà dell’Inter potrebbe essere chiamato in causa anche alla ripresa delle ostilità questa domenica viste le non perfette condizioni di Guarino. "Io mi sento molto bene sia dal punto di vista fisico che mentale – ha anticipato il difensore attraverso i canali ufficiali della Carrarese –. Cambiare squadra a stagione in corso non è mai semplice ma qui a Carrara ho trovato un gruppo di ragazzi fantastico grazie al quale sono riuscito a sentirmi a casa sin da subito. Mi sono trovato a mio agio anche con il mister e lo staff tecnico perciò quando vengo chiamato in causa non trovo particolare difficoltà a mettermi a disposizione delle esigenze di squadra. Da quando sono arrivato ho percepito come tutta la concentrazione dello spogliatoio fosse unicamente rivolta a centrare il traguardo importante ed alla portata della salvezza. Io credo che impegnandoci al cento per cento come abbiamo fatto sinora non ci sono preclusioni a livello di risultati".

La prossima sfida sarà contro il Bari e Fontanarosa è pronto ad esordire anche allo stadio dei Marmi se mister Calabro lo chiamerà in causa. "In Serie B non esistono partite più facili o più difficili, ogni squadra che affronteremo fino a fine campionato sarà di grande valore e servirà dare il massimo per ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno e che tanto desideriamo. A partire da domenica contro il Bari contro cui sarà importante approcciare bene la gara, giocare semplice e tenere alta la soglia dell’attenzione fino all’ultimo secondo del match".

Il periodo di riposo secondo Fontanarosa è servito. "Credo che da questa sosta possiamo trarre un vantaggio da sfruttare. Abbiamo avuto a disposizione, infatti, più giorni per lavorare così da recuperare le energie sia fisiche che mentali senza tralasciare il miglioramento degli aspetti tecnico-tattici sui quali abbiamo mostrato qualche difficoltà. Abbiamo disputato molte partite che sono state probanti dal punto di vista fisico in un campionato di serie B in cui il ritmo e l’intensità mettono a dura prova chiunque. Abbiamo cercato di sviluppare ulteriormente il nostro punto di forza ossia la nostra identità di squadra verso l’impegnativo finale di stagione che ci attende".