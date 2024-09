Carrarese concentrata. Al lavoro per la rifinitura

Si avvicina sempre di più la ripresa del campionato del Carrarese che coinciderà con un ciclo di ferro. Questa domenica a Pisa arriva il temuto Sassuolo e quella seguente i marmiferi saranno a Spezia per il tanto atteso derby. La concentrazione, per il momento è tutta per la sfida con gli emiliani. Il tecnico Antonio Calabro ha riavuto finalmente a disposizione i due giocatori andati in nazionale, Shpendi ed Hermannsson, e sta provando a recuperare gli elementi acciaccati per presentarsi all’Arena Garibaldi col maggior numero di frecce possibili nella sua faretra. Quest’oggi il tecnico leccese, fresco di acquisizione della cittadinanza onoraria di Carrara per meriti sportivi, avrà modo di esprimersi su questo match nella consueta conferenza stampa del venerdì. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), Carrarese e Sassuolo si sono affrontate soltanto due volte in Lega Pro 2, considerando Serie BKT e Serie C. nella stagione 2005/06.

In entrambi i casi a vincere sono stati gli apuani che si sono imposti per 1-0. La squadra azzurra sta andando avanti con sedute di allenamento mattutine tenute al centro sportivo "Del Freo" di Montignoso. Ieri sono state svolte esercitazioni a secco, di vario genere, con la finalità di potenziare mobilità e forza. Nella seconda parte della seduta, la squadra si è disposta in campo per l’approfondimento tattico di situazioni di gioco. Il lavoro proseguirà nel rinnovato impianto montignosino in erba sintetica anche stamani e domani mattina, giornata deputata alla rifinitura. A Sassuolo, intanto, l’aria non è delle migliori dopo la cocente sconfitta interna con la Cremonese. Mister Grosso deve gestire una situazione non semplice con la rosa extra-large. I ballottaggi sono tanti a cominciare dalla porta.

Satalino, fresco di rinnovo, finora è stato titolare ma scalpita Moldovan che non è andato in nazionale per lavorare con Grosso. In difesa torna dalla squalifica Lovato che si contende con Muharemovic la maglia di Romagna mentre per l’altro posto da centrale sembra essere di Odenthal. Sulle fasce Toljan e Doig dovrebbero essere preferiti a Paz e Pieragnolo.

A centrocampo il capitano Obiang ha perso posizioni e potrebbe partire dalla panchina con Caligara sua alternativa. La mediana è ricchissima con Kumi, Boloca, Thorstvedt, Iannoni e Lipani. In attacco Mulattieri e Russo sono in vantaggio su Moro e Antiste. Ma occhio anche a Volpato e Laurienté che torna dopo le voci di mercato. Inutile dire che a nomi siamo di fronte a una corazzata.

Gianluca Bondielli