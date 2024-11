Carrarese Gli azzurri pronti a un tour de force. Arrivano 6 partite di fuoco prima della pausa

Una tirata sino a Santo Stefano. Dopo questa sosta la Carrarese non si fermerà più e nell’arco di un mese sarà chiamata a disputare le 6 partite che le restano per completare il girone d’andata. Solo al giro di boa, una volta affrontate per la prima volta tutte le avversarie, si potrà fare un bilancio più esauriente di questa prima parte di stagione. Se, classifica alla mano, la partita di ripresa si può considerare la più difficile contro un Pisa lanciatissimo e meritatamente in vetta bisogna subito aggiungere che di gare semplici non ce ne saranno. Salomonicamente gli azzurri disputeranno tre sfide in casa ed altrettante in trasferta. Allo stadio dei Marmi arriveranno il temibile Palermo ed un Cosenza che senza la penalizzazione sarebbe quinto in classifica. Le gare esterne saranno, invece, contro formazioni che fin qui non hanno reso come ci si aspettava ma che portano nomi importanti: Salernitana, Brescia e Sampdoria. L’obiettivo, alla fine di questo nuovo mini ciclo, è di rimanere lì, in mezzo al gruppo, aggrappati alla salvezza.

UNITI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

La Carrarese scende in campo contro la violenza sulle donne. Lo fa attraverso la creazione di un calendario, ritraente foto ed immagini di tifose della Carrarese, che verrà poi messo in vendita con il ricavato interamente devoluto all’Associazione Sports For Children e al Centro Antiviolenza Donna Chiama Donna di Carrara, quotidianamente impegnato nella tutela dei diritti delle donne. L’iniziativa sociale è realizzata dalla società azzurra insieme allo sponsor Petra 2011 con il supporto del main sponsor Sagevan e del partner istituzionale Futurenergy. Proprio l’amministratrice di Petra 2011, Milena Berardo, si è prestata come testimonial del progetto invitando in un video ufficiale le donne di Carrara e le tifose azzurre ad inviare le loro foto all’indirizzo e-mail: [email protected]. La società di Piazza Vittorio Veneto conferma così il sostegno, da sempre profuso, nei confronti di ogni campagna di sensibilizzazione legata alle tematiche sociali.

Gianluca Bondielli