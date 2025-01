Carrarese Panico e Falco prossimi ai saluti. Pedrola e Raimondo i potenziali sostituti

Due addii in vista per la Carrarese, che vede allontanarsi sempre più sia una delle scommesse del mercato estivo, Filippo Falco, sia uno degli eroi della promozione, Giuseppe Panico. Il primo ha molto mercato in Serie C, soprattutto nel girone sud, dove a seguirlo sono soprattutto Casertana e Crotone, mentre il classe ‘97 è ormai ad un passo dall’Avellino (che ha adocchiato anche Capezzi) e dopo le visite mediche di ieri verrà ufficializzato dalla società irpina probabilmente già nella giornata di oggi.

Operazioni, queste, in linea con quanto preannunciato a suo tempo dal presidente Manrico Gemignani, che nell’intervista di fine 2024 aveva dichiarato che prima di parlare di innesti bisognasse sfoltire la rosa da tutti quegli elementi che hanno visto poco il campo nella prima parte di stagione. E così, salutato Grassini con destinazione Lecco la scorsa settimana, è ora il turno del fantasista salentino – arrivato ad agosto per rilanciarsi ma finito rapidamente ai margini del progetto con una sola apparizione in tutto il campionato – e del capocannoniere azzurro della scorsa annata (11 gol in 44 presenze fra campionato e playoff). Il bomber campano in Serie B ha avuto meno spazio del previsto racimolando 15 presenze, di cui solamente 6 da titolare, condite da un gol in Coppa Italia.

Per entrambi un salto all’indietro come categoria, ma anche una nuova chance per trovare la continuità che meritano. Per due attaccanti che partono, ce n’è però almeno uno che potrà arrivare: in Piazza Vittorio Veneto due nomi caldi sono quelli dell’ex Barcellona Estanislau Pedrola Fortuny, ora alla Sampdoria, e di Antonio Raimondo del Venezia, in prestito dal Bologna. Tutti e due sono ai margini delle rispettive squadre e Carrara potrebbe essere la piazza giusta per trovare più spazio.

Per entrambi la concorrenza è molto agguerrita, poiché sull’esterno offensivo spagnolo c’è il forte interesse del Real Valladolid, mentre il 20enne centravanti ravennate è seguito dagli stessi blucerchiati, in cerca di un attaccante di livello che possa risollevare le sorti della squadra. Intanto nella giornata di oggi sono ripresi gli allenamenti della squadra, con il tecnico Antonio Calabro che è tornato ad incontrare la squadra dopo la sosta in vista della sfida di lunedì prossimo a Pisa.

Alessandro Salvetti