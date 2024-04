Carrarese Prova del nove contro il Pontedera

Vuole fare nove su nove Antonio Calabro vincendo tutte le partite disputate in casa dalla sua Carrarese. Quel che conta ancora di più, però, è mantenere il posto di miglior terza dei tre gironi per presentarsi alla griglia playoff con tutti i vantaggi del caso. Sulla strada degli azzurri c’è un Pontedera che cerca riscatto dopo il deludente pari interno contro il fanalino di coda Olbia. Anche i pisani stanno lottando per assicurarsi il miglior piazzamento possibile che gli garantirebbe di giocare la prima partita degli spareggi in casa.

Sarà partita combattuta, quindi, e per nulla di fine stagione questo derby toscano con risvolti importanti di classifica. Magari un pensierino al dopo le due squadre lo faranno anche. Due conti per non rischiare tutti i diffidati ad esempio così come lasciare a riposo gli elementi acciaccati. Ecco così che tra gli azzurri Bleve, alle prese con una fastidiosa pubalgia, potrebbe saltare la sua prima partita della stagione ad appannaggio di Mazzini. Sulla fascia sinistra un Cicconi non al meglio potrebbe avere il suo alter ego in Belloni. In alternativa Zanon potrebbe traslocare di fascia lasciando la corsia di destra a Grassini.

In attacco, invece, riposerà sicuramente Capello che ha accusato un problemino fisico ed è anche in diffida. La punta centrale verrà fatta da Finotto o Giannetti. Anche il centrocampo è in odore di variazioni e alla fine potrebbe essere cambiata l’intera mediana facendo rifiatare sia Capezzi che Zuelli. Schiavi e Della Latta, infatti, hanno bisogno di riprendere minutaggio dopo gli scampoli di gara contro la Lucchese. Per questa sera si prevede un altro bel colpo d’occhio allo stadio dei Marmi che dovrebbe di nuovo superare i duemila spettatori grazie all’iniziativa della società per chiamare a raccolta ragazzi/e di istituti scolastici e scuole calcio della zona.