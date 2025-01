Carrarese. Schiavi turno di stop. Focus sulla mediana

I prossimi avversari dei nerazzurri sono al lavoro sul sintetico del "Dei marmi": la Carrarese, sotto la guida di Antonio Calabro, nei primi allenamenti del nuovo anno si è concentrata principalmente sulla componente atletica, come sottolineato dal report pubblicato sul sito ufficiale della società apuana. Le attenzioni del tecnico dei giallazzurri sono concentrate sulla mediana, poiché nel posticipo di lunedì 13 gennaio mancherà uno dei fulcri dello scacchiere titolare: il metronomo Nicolas Schiavi nell’ultima gara del 2024, vinta 2-0 contro il Cesena, ha rimediato la quinta ammonizione e, di conseguenza, è stato automaticamente appiedato per un turno dal giudice sportivo della cadetteria. Nella sfida di andata, vinta dai marmiferi allo scadere con la zampata di Bouah, il centrocampista era stato uno dei mattatori tra le file apuane, propiziando anche l’espulsione di Tourè. La sua assenza sicuramente peserà nell’economia della Carrarese, abituata comunque nella prima parte della stagione a numerosi "scherzetti" commessi ai danni delle big: oltre al già citato successo contro il Pisa, la squadra di mister Calabro è riuscita a battere il Palermo, fermare sul pari la Samp e strappare un punto anche al "San Nicola" di Bari. Non potrà salutare il pubblico dell’Arena uno dei freschissimi ex di turno: Hjortur Hermannsson infatti ha già concluso la sua avventure alle pendici delle Apuane. Il difensore islandese si è trasferito al Volos Neos Podosfairikos Syllogos a titolo definitivo. M.A.