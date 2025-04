Carrarese sorprende in Serie B: quote retrocessione in rialzo

Ha iniziato il campionato come vittima sacrificale ma adesso anche i bookmakers si sono dovuti ricredere. Le quote per la retrocessione dalla Serie B della matricola apuana a settembre erano le più basse in assoluto (1,33) mentre adesso sono salite sensibilmente (3,50) tanto che la Carrarese non è più considerata tra le favorite alla caduta in Serie C. Ci sono ben 8 squadre che la sopravanzano nelle probabilità di “discesa agli inferi“. Segnatamente si tratta di Cosenza (1,05), Reggiana (1,45), Brescia (1,85), Cittadella (1,85), Salernitana (1,85) Sudtirol (1,85), Mantova e Sampdoria (2,5). Le uniche altre due squadre quotate per la retrocessione sono il Frosinone (4,5) ed il Modena (15).

Le quote prese in considerazione sono quelle della Snai. Le stesse che, come detto, a settembre davano per spacciata la squadra apuana. Le quotazioni del Cosenza allora, in virtù della penalizzazione emersa, erano già scese (1,55). Le altre papabili erano Bari (1,85), Sudtirol (2), Juve Stabia (2,25), Cittadella (3), Mantova e Reggiana (3,5), Brescia e Catanzaro (5,5). Risultava inconcepibile allora che squadre come Frosinone (12), Sampdoria e Salernitana (15) potessero rischiare qualcosa. Venivano anzi preferite Cesena (7,5) se non anche Pisa, Spezia e Modena (10). Erano considerate fuori dai giochi la Cremonese (100) oltre al Palermo ed al Sassuolo (50).

Se la Carrarese in questi in questi 8 mesi si è guadagnata tanta credibilità con le sue prestazioni sul campo è chiamata adesso all’ultimo sforzo per completare quello che sarebbe un capolavoro sportivo anche superiore alla vittoria dei playoff di Serie C. All’appello mancano ancora presumibilmente 4/5 punti e si spera che almeno uno possa arrivare lunedì dalla trasferta al Renzo Barbera.

La Carrarese troverà un Palermo, ferito ed arrabbiato dall’ultima sconfitta a Bari. Il tecnico Alessio Dionisi ritroverà oltretutto tre giocatori: Nikolau e Ceccaroni hanno recuperato dai rispettivi infortuni mentre Segre ha scontato la giornata di squalifica. Gli ultimi due dovrebbero essere schierati titolari. Per la trasferta di Palermo, con partenza in aereo da Pisa, si sono già mobilitati una ventina di fedelissimi ed i tifosi carrarini al seguito, nella migliore delle ipotesi, potrebbero salire ad un centinaio. Sicuramente il fatto di giocare a Pasquetta, in orario pomeridiano, non aiuta l’esodo azzurro.