Carrarese Zuelli incontra la sua ex squadra: "Pisa è una piazza dalle grandi ambizioni"

Manca ancora del tempo alla sfida col Pisa ma a "giocarla" in anticipo con noi c’è Emanuele Zuelli che la Carrarese ha rilevato proprio dalla società nerazzurra dopo averlo avuto in prestito l’anno scorso. L’ex di turno col Pisa ha totalizzato 5 presenze nella seconda parte del campionato di serie B del 2022-2023.

Che partita ti aspetti visto che conosci bene squadra e ambiente?

"Una gara intensa, giocata ad alti ritmi. Loro arriveranno belli carichi visto il primato in classifica. Il Pisa in questi ultimi anni ha avuto sempre grande ambizione ma non era mai partito così bene. Dietro c’è anche la mano di un allenatore di carattere come Inzaghi che ha dato all’ambiente una spinta in più. Metà della rosa è rimasta la stessa di quando c’ero io e ne conosco bene il valore. Mi aspetto un grande spettacolo in campo ma anche sugli spalti visto che tra le due tifoserie c’è un buon rapporto".

Tu hai giocato da titolare 2 delle ultime 3 gare. Sei contento sin qui del tuo utilizzo?

"Si perché c’è molta concorrenza. Non è facile trovare spazio perché siamo in tanti, tutti bravi. Tra noi c’è una sana competizione che fa bene perché ci permette di andare sempre a mille in allenamento. E’ un gruppo bellissimo nel quale mi trovo benissimo dentro e fuori dal campo. Sono soddisfatto della mia scelta. Qui ho vinto i play off e sono convinto di poter crescere ancora".

Finora 3 delle 4 gare da titolare le hai fatte fuori casa? Ti senti un giocatore più da trasferta?

"No, è stata una semplice casualità. Dipende dal modulo con cui scendiamo in campo, da cosa vuole il mister e anche dallo stile di gioco dell’avversario. Io cerco sempre di dare il massimo quando vengo chiamato in causa e non ho problemi di posizione perché a centrocampo in carriera ho giocato un po’ da tutte le parti".

Quando giochi almeno un’occasione di andare al tiro la trovi sempre. Ti manca non aver ancora segnato?

"Un po’ ci penso ma non è la mia prima preoccupazione. Contro il Modena ci sono andato vicino colpendo la traversa. Il mister mi chiede di attaccare lo spazio cercando di allungare le squadre avversarie ed io cerco di essere utile in tutti i modi".

Che idea ti sei fatto di questo campionato? La Carrarese ci può stare?

"E’ un torneo molto equilibrato con tante squadre racchiuse in pochi punti. Alcune te le aspettavi davanti e per ora te le ritrovi nei bassifondi. E’ impossibile fare pronostici. Noi all’inizio ci davano per spacciati ed invece adesso ci stiamo facendo largo. Primo dello stop di Modena venivamo da 6 partite da imbattuti. Noi pensiamo di poter dire la nostra e ci va bene restare a fari spenti. E’ successo anche ai play off lo scorso anno e sappiamo com’è finita".

