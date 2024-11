Castiglione del Lago da urlo. Espugnato Sansepolcro

V.A. SANSEPOLCRO

1

CASTIGLIONE DEL LAGO

2

V.A. SANSEPOLRO (4-3-3): B. Vassallo; Carbonaro (13’ st Innocentini), Adreani, Tersini, Merciari (38’ st Barculli); Bruschi, Gorini, Gennaioli (13’ st Brizzi); Quadroni, Pasquali, Valori. A disp.: Mariangioli, Vlad, Corsini, Del Siena, Testerini, Bartoccini. All. Antonio Armillei.

CASTIGLIONE DEL LAGO (4-4-2): Chiarello; Sabadashka, Edu, Ferri, Guarracino (39’ pt Bartolini); Vassallo A., De Montis (38’ st Treppiedi), Galeotti, Manchia; Cesarini (27’ st Versiglioni), Ruggieri. A disp.: Galeotti, Imondi, Lesti, Rachini, Moretti, Skendaj.

All.: Gualtiero Machi.

ARBITRO: Padalino di Terni (Cicalini e Roccaforte).

Marcatori: 13’ pt Adreani (S), 1’ st De Montis (C), 43’ st Vassallo A (C).

NOTE: Espulso Bruschi al 27’ st.

Ammoniti: 36’ pt Guarracino, 17’ st Bruschi, 25’ st Bartolini, 40’ st Treppiedi, 43’ st Galeotti.

Spettatori: 200 circa.

Mastica amaro il Sansepolcro che esce sconfitto davanti al pubblico di casa da un Castiglione del Lago che centra una vittoria di platino e abbandona l’ultimo posto. Vittoria dedicata al portiere Giovanni Castrini infortunatosi domenica scorsa nella sfida contro la Pietralunghese. Gara che sembra mettersi subito in discesa per il Sansepolcro che al 13’ è già in vantaggio quando Adreani non perdona e porta avanti i suoi. I padroni di casa si siedono, forti dell’1-0 e il Sansepolcro esce fuori dalla distanza. Nella ripresa passano 40 secondi e De Montis timbra il gol del pari. Il Castiglione del Lago adesso ci crede. Il Sansepolcro resta anche in dieci al 72’ quando Bruschi viene espulso. I biturgensi provano comunque a portare a casa il bottino pieno ma si espongono alle ripartenze dei lacustri che mettono la freccia all’88’ con Vasssallo che brucia tutto in velocità e firma la vittoria con dedica.