Cavalieri, l'impresa è realtà: Lazio battuta sul proprio campo

Prato, 14 aprile 2024 - “I ragazzi sono stati semplicemente strepitosi: una vittoria che vale tantissimo, perché i nostri avversari non perdevano in campionato fra le mura amiche da due anni. Stiamo crescendo, avanti tutta verso i playoff”. Il presidente Francesco Fusi fatica a contenere l'entusiasmo, stavolta. E ne ha ben donde in effetti, perché battere sul suo terreno di gioco quella che è con tutta probabilità la squadra più forte della Serie A 2023/24 non è cosa di tutti i giorni.

La diciassettesima vittoria stagionale dei Cavalieri Union, colta a Roma contro la Lazio nel diciannovesimo turno di campionato, è certamente la più dolce del lotto. Non tanto per il 17-12 finale maturato sul campo, quanto per la consapevolezza di aver ormai azzerato un divario tecnico che sino ad un paio d'anni fa appariva incolmabile. Dopo aver sfiorato il successo nella gara d'andata al Chersoni, capitan Puglia e soci hanno completato l'opera nella capitale a coronamento di una prestazione collettiva di livello, ipotecando i playoff. I Cavalieri restano infatti secondi nel girone 3 e pur salendo a 84 punti, i biancocelesti restano primi a quota 90 e probabilmente vinceranno il girone. Ma va bene così: con questi numeri, il secondo posto basta e avanza per gli spareggi-promozione, ai quali (salvo sorprese) dovrebbero prendere parte Cavalieri, Lazio, Verona e Torino. E mai come adesso, negli ultimi anni, i “tuttineri” possono davvero sognare la promozione.

G.F.